به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدونشهر در نشست خبری به مناسبت هفته فراجا گفت: آمار تصادفات شهری منجر به خسارت ومجروحیت نیزدر این مدت ۶۳ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ علی مرشد فریدنی با اشاره به افزایش دستگیری سارقان منازل و همچنین افزایش ۷۶ درصدی دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر افزود: برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت وآرامش جامعه از اولویت‌های فراجاست.