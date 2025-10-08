پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور: استان خراسان جنوبی مملو از مفاخر و سرمایههای انسانی است و چندین پدر علم نوین پرورش یافته این استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار زهرایی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: خراسان جنوبی در محصولات راهبردی مانند عناب، زرشک، پسته و زعفران نه تنها در کشور بلکه در جامعه بینالمللی سرآمد است.
وی افزود: مبحث فراوری محصولات در استان دچار مشکل است و استان در منابع خدادادی زیرزمینی مانند طلا، مس، زغال سنگ و سنگهای زینتی در کشور ممتاز است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه مردمان خراسان جنوبی خونگرم، مهربان، قانع و نجیب هستند گفت: مردم این استان کمترین بزهکاریها و تنشهای اجتماعی را داشته که نشانگر این موضوع است که سبک زندگی مردم پیوند با مباحث عقیدتی، مذهبی و ریشه فرهنگی و ایرانیست.
سردار زهرایی افزود: بیرجند چندین سال متوالی به عنوان تمیزترین شهر ایران معرفی شده و در برنامه ایران جان نیز باید بتوانیم به ظرفیتهای استان خراسان جنوبی هم در سطح عمل و هم مباحث سیاست گذاری کمک کرده و همه مسئولان در این زمینه به خوبی این استان را به کشور معرفی کنند.
وی گفت: معرفی کردن ظرفیتهای بینظیر استان در برنامه ایران جان میتواند فتح بابی برای شناسایی استان در سطح کشور و محلی برای کانون توجه تصمیم گیران کشور قرار گیرد.