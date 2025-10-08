به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: در پی درخواست‌های متعدد شهروندان و به منظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات مربوط به سهمیه سوخت اختصاص یافته، مصرف کنندگان فرآورده های نفتی می‌توانند سهمیه سوخت خود را از طریق کد USSD مشاهده کنند.

وی افزود: مصرف کنندگان انواع فرآورده های نفتی با شماره گیری کد دستوری #74532*4* در تلفن همراه خود، و وارد کردن کد ملی، می توانند سهمیه سوخت خود را مشاهده کنند.

ایدون با اشاره به تبیین و گسترش ابراز های اطلاع رسانی در حوزه پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز ، بیان داشت: این سرویس به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به اینترنت، به راحتی از میزان سهمیه سوخت باقی‌مانده خود مطلع شوند.

مدیر پخش فرآورده‌های نفتی اهواز تصریح کرد: این اقدام در راستای تسهیل روند دسترسی به خدمات عمومی و کاهش مشکلات مرتبط با استفاده از اپلیکیشن‌های اینترنتی صورت گرفته و این سرویس در سراسر کشور قابل دسترس بوده و استفاده از آن رایگان است.

وی با بیان اینکه 100 درصد مراحل درخواست سوخت به صورت برخط و غیرحضوری انجام می شود، یادآور شد: مصرف کنندگان واقعی می توانند با ثبت نام در سامانه سدف به نشانی newtejaratasan.niopdc.ir سوخت موردنیاز خود را دریافت کنند.

اینفوگرافی چگونگی اطلاع از سهمیه تایید شده فرآورده‌های نفتی با استفاده از کد دستوری (USSD) برای مشاهده سهمیه سوخت مطابق مراحل به ترتیب زیر است.