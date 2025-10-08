به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی با اشاره به این نکته که مدیریت شهری همگام و همسو با نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، برای بخش تاکسیرانی نیز برنامه ریزی دارد، اظهار داشت: در پی بررسی‌های میدانی مستمر صورت گرفته از میزان استفاده شهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی بویژه تعداد ۱۳ خط تاکسیرانی فعال برای انجام سفر‌های درون شهری، ظرفیت موجود از تعداد ۴۰۰ دستگاه تاکسی به تعداد ۴۶۰ دستگاه تاکسی افزایش یافت تا مدت زمان این حجم از سفر‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: طی برنامه ریزی انجام شده، خطوط مترو نعمت آباد به مقاصد خیابان شهیدان آقائی، یافت آباد و میدان شهید رجائی، ایستگاه‌های شاد آباد، یافت آباد، شهرک ولیعصر (عج) و حسینی فردوس به میدان آزادی از این افزایش ظرفیت برخوردار شده و حجم قابل توجهی نیز از پیام‌های شهروندی به سامانه ۱۳۷ پلاس کاهش یافته است.