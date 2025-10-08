پخش زنده
امروز: -
واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در جاده صفاشهر به آباده، یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر خرمبید گفت: گزارشی مبنیبر واژگونی یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر ۳۴ جاده صفاشهر-آباده به هلالاحمر اعلام شد.
حمیدرضا رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر خرمبید، با یک دستگاه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
رفیعی در ادامه بیان کرد: این حادثه یک کشته و یک مصدوم به همراه داشت، که نجاتگران هلالاحمر ایمنسازی صحنه و اقدامات کمکهایاولیه را با کمک عوامل اورژانس برای مصدوم انجام و پیکر متوفی را به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.