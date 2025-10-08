به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار زهرایی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: از صدا و سیمای خراسان جنوبی به‌دلیل انعکاس باشکوه رویداد «آغاز حرکت‌های جهادی در فردوس» که در تاریخ ۱۳ شهریور برگزار شد، تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: نقش مؤثر و همراهی صدا و سیما در انعکاس و پوشش گسترده این رویداد در سال‌های اخیر موجب شد تا حرکت‌های جهادی بیش از پیش به گوش مسئولان و مردم برسد و این روز به عنوان نقطه‌ای ماندگار در تقویم ملی جهاد و خدمت ثبت شود.

سردار زهرایی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه رسانه ملی در خراسان جنوبی، بر اهمیت تداوم این همکاری‌ها در معرفی دستاورد‌های جهادی و مردمی تأکید کرد.

در این جلسه که هنری مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی و جمعی از مسئولین شهرستان فردوس نیز حضور داشتند، حجت‌الاسلام شاکری، امام جمعه شهرستان فردوس، نیز از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان صدا و سیما در برگزاری و پوشش این همایش تشکر کرد و گفت: اگر انعکاس رسانه‌ای صدا و سیما نبود، نمی‌توانستیم این رویداد مهم را در تقویم به ثبت ملی برسانیم.