این رویداد با تمرکز بر موضوع «سلامت روان» و با حضور جمعی از اندیشمندان، متخصصان داخلی و بین‌المللی علوم پزشکی، اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان در حال برگزاری است.

همایش بین‌المللی سلامت زنان تا فردا ادامه دارد و محور اصلی آن، بررسی ابعاد گوناگون تاثیر «سلامت روان» بر سلامت جسمی، اجتماعی و معنوی زنان است.

هدف اصلی از برگزاری این همایش، پرداختن به موضوع سلامت زنان با نگاهی بین‌بخشی و بین‌رشته‌ای اعلام شده است.

در این دوره از همایش، ۶۰۰ چکیده مقاله به دبیرخانه ارسال شده که پس از داوری، ۴۶۶ مقاله پذیرفته شده است؛ قرار است این مقالات به‌صورت الکترونیکی در حاشیه همایش ارائه شود.

از برنامه‌های جنبی این همایش، برگزاری کارگاه «مهارت مدیریت استرس با به‌کارگیری تکنیک ذهن‌آگاهی» ویژه بانوان است.