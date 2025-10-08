به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی درنشست خبری با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها گفت: حضور ۱۸۰ ورزشکار ومدیر ورزشی از ۴۰ کشور درهفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا نشان‌دهنده امنیت و آرامش حاکم درکشور است.

محسن مهرعلیزاده، با اشاره به تلاش روز افزون دشمنان برای ناامن جلوه دادن ایران اسلامی افزود: این حضور گسترده نه‌تنها بیانگر امنیت ایران، بلکه نشانه‌ای از مهربانی و مهمان‌نوازی مردم کشورمان است.

مهرعلیزاده، با قدردانی از مسئولان آذربایجان‌غربی برای میزبانی این رقابت‌ها اظهارکرد: در این دوره، ۱۶ کشور درکنارتیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران در رشته‌های ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی حضور دارند و به رقابت خواهند پرداخت.

وی گفت: علاوه بر برگزاری مسابقات در پنج رشته زورخانه‌ای و پنج وزن کشتی پهلوانی، مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی نیز همزمان در ارومیه برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران هم در این نشست با اشاره به پوشش رسانه‌ای مطلوب مسابقات گفت: پخش مستقیم چند مرحله‌ای از شبکه‌های ملی، برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود ظرفیت رسانه‌ای استان هم برای معرفی این رویداد به کارگرفته شود.

محمدرضا باران‌چشمه افزود: تیم ملی ایران در این دوره با رقبای قدرتمندی روبه‌رو می‌شود که هرچند کار را دشوار می‌کند، اما باعث افزایش هیجان و کیفیت رقابت‌ها خواهد شد.

باران‌چشمه در پایان از میزبانی مطلوب و رضایت کامل تیم‌های حاضر از شرایط برگزاری مسابقات در ارومیه خبر داد.

مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای وکشتی پهلوانی قهرمانی آسیا به عنوان یکی از مهمترین رویداد‌های بین‌المللی درحوزه ورزش‌های سنتی و اصیل ایرانی، در هفتمین دوره خود با حضور قهرمانان و مدیران ورزشی ازکشور‌های مختلف قاره کهن برگزار می‌شود. این رقابت‌ها فرصتی برای معرفی فرهنگ پهلوانی و ترویج ارزش‌های معنوی، اخلاقی و جوانمردی در میان ملت‌های آسیایی به شمار می‌رود.