جاده ناهموار روستای گواز شهرستان سروآباد، سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های جدی مردم این منطقه تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسیری خاکی و پرخطر که به‌دلیل نبود ایمنی، موجب چندین سانحه رانندگی شده و با وجود وعده‌های مکرر برای آسفالت این جاده، هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

جاده روستای گواز شهرستان سروآباد، سال‌هاست به‌دلیل نبود آسفالت و ایمنی، به یکی از مسیرهای پرخطر استان کردستان تبدیل شده

برای بررسی وضعیت جاده این روستا، شریعتی معاون امور روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در استودیو خبر صبحدم حضور پیدا کرده و توضیحاتی ارائه داد.