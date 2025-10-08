پخش زنده
جاده ناهموار روستای گواز شهرستان سروآباد، سالهاست به یکی از دغدغههای جدی مردم این منطقه تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسیری خاکی و پرخطر که بهدلیل نبود ایمنی، موجب چندین سانحه رانندگی شده و با وجود وعدههای مکرر برای آسفالت این جاده، هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
جاده روستای گواز شهرستان سروآباد، سالهاست بهدلیل نبود آسفالت و ایمنی، به یکی از مسیرهای پرخطر استان کردستان تبدیل شده
برای بررسی وضعیت جاده این روستا، شریعتی معاون امور روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در استودیو خبر صبحدم حضور پیدا کرده و توضیحاتی ارائه داد.