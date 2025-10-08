مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر:
۲۵ هزار بازدید بهداشتی از مراکز عرضه مواد خوراکی استان بوشهر
محمدحسن رهنما گفت: گروههای کارشناسی دامپزشکی استان بوشهر در شش ماه نخست امسال ۲۵ هزار بازدید بهداشتی از مراکز عرصه مواد پروتئینی داشتهاند تا سلامت غذایی مردم را پایش کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: دامپزشکی تنها کار درمان حیوانات را انجام نمیدهد؛ بلکه خط مقدم سلامت جامعه و از ارکان اصلی سلامت غذا است؛ زیرا سلامت انسان از سلامت دام و سلامت دام از نظارتهای دقیق شبکه دامپزشکی است.
دکتر محمدحسن رهنما افزود: در شش ماهی که از سال ۱۴۰۴ پشت سر گذاشتهایم، ۲۵ هزار بازدید بهداشتی از مراکز عرضه مواد پروتئنی داشتهایم. تا سلامت غذایی مردم را پایش و پیگیری کنیم.
او با اشاره به اینکه یک میلیارد و ۹۲۴ میلیون پستلارو در مراکز تکثیر میگوی استان تولید شده و ۴ هزار و ۵۱۱ استخر پرورش میگو در ۳۱۴ مزرعه استان فعال است، اضافه کرد: در این فرآیند کارشناسان دامپزشکی استان بوشهر، ۴ هزار و ۹۰۰ آزمایش PCR را انجام دادهاند تا بیشترین پایش و پیشگیری را در این زنجیره داشته باشیم.
دکتر رهنما بیان کرد: ۱۲ میلیون جوجهریزی هم در این مدت در استان بوشهر داشتهایم که نمونهگیری سلامت بر پایه شیوهنامهها انجام شده است.
بهگفته مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر در شش ماه نخست امسال یک میلیون و ۳۷۰ هزار واکسیناسیون دام نیز انجام شده است.
دکتر رهنما گفت: در این مدت ۳۱ هزار و ۱۴۰ آزمایش کنترل کیفی را همکاران ما انجام دادهاند که همگی نقش پررنگی درتضمین سلامت مردم و سفرههای غذایی دارند.