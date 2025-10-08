استفاده بهینه و پایدار از منابع و زیستگاه‌های آبی به عنوان رویکردی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد فرصت‌های شغلی، در جهان تحت عنوان اقتصاد مبتنی بر دریا شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ زیبایی دریا و ساحل چشم را می‌نوازد، اما وقتی بدانیم حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق همین دریا‌ها انجام می‌شود و منابعی، چون گاز آبزیان از پرسودترین ظرفیت‌های اقتصادی جهان هستند درک قدرت یک کشور ساحلی معنای تازه‌ای می‌یابد.

ایران با بهره مندی از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ظرفیت چشمگیری در اقتصاد و بازرگانی بین المللی دارد، مزیتی که ایران را به قطب اقتصادی، دیپلماسی، گردشگری و اقتدار دریایی در جهان تبدیل کرده است.

در کشورمان ۵ استان در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان است از اینجا دهانگی اروند تا دهانه ورودی به اقیانوس هند سواحل خزر ۳ استان شمالی را به هم متصل کرده ازگمیشان گلستان تا آستارا گیلان.

از ابتدای امسال تا پایان مرداد مجموعه عملیات تخلیه انواع کالا در بنادر کشور با افزایش ۸ درصدی از مرز ۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تن عبور کرد. این آمار نشان دهنده نقش راهبردی بنادر در اقتصاد ملی و توسعه تجارت بین المللی است.

ایرانیان سالانه بیش از ۷۰۰ هزار تن آبزی از دریا‌های شمال و جنوب صید می‌کنند و مطالعات شیلات نشان می‌دهد ظرفیت تولید ما از این منابع خدادادی چهار و نیم میلیون تن در سال است.

در وصف موقعیت راهبردی تنگه هرمز ایران همان بس که بیش از ۲۰ درصد تجارت نفت جهان از این معبر ۳۹ کیلومتری عبور می‌کند یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان که به ایران توان اثرگذاری مستقیمی بر معادلات انرژی جهان بخشیده است اینها همان قدرت دریایی است که صاحب نظران آن را ستون فقرات نفوذ جهانی می‌دانند قدرت اقتصادی از دریا، اما پایدارترین قدرت محسوب می‌شود چرا که دریا مسیر تجارت نفوذ و تمدنسازی را هموار می‌سازد نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه ما با صد‌ها شناور رزمی پشتیبانی سبک و سنگین اعم از ناوشکن و ناوچه زیردریایی و قایق‌های موشک انداز و تدارکاتی توان بالایی در عملیات آب‌های آزاد و نامتقارن دارند و تامین کننده امنیت آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستند

چکیده همه این اسناد، سند ملی راهبردی دریا محور است با مشارکت ۲۰ نهاد و دستگاه که با اجرایی شدن آن جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی همراه با توسعه زیرساخت‌های بندری و شیلات تقویت می‌شود، آنگاه ایران این کشور زیبا و قدرتمند ساحلی روز‌های درخشان‌تری در عرصه اقتصاد دیپلماسی و اقتدار منطقه‌ای پیش رو خواهد داشت.

توسعه اقتصاد دریا از جنبه‌های مختلف حائز اهمیت است. از یک سو، این توسعه موجب استقرار جمعیت در استان‌های ساحلی و جزیره‌ای شده و امنیت پایدار ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، با تقویت اشتغال پایدار و متوازن در مناطق مرزی، از فعالیت‌های غیرمولدی مانند قاچاق کالا و ارز جلوگیری می‌شود. همچنین، متنوع‌سازی منابع تأمین آب شرب، غذای مبتنی بر آبزیان و انرژی پاک می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی در مواجهه با بحران‌هایی نظیر کم‌آبی، کمبود کالا‌های اساسی و ناترازی انرژی بینجامد.

توسعه حمل‌ونقل دریایی نیز عاملی تأثیرگذار در تقویت توان تجاری کشور است و امکان ایجاد همکاری‌های دو یا چندجانبه اقتصادی با شرکای هدف را میسر می‌سازد. علاوه بر این، چنین توسعه‌ای به پیشبرد خط‌مشی‌های ترسیم‌شده توسط مقام معظم رهبری در محوریت‌بخشی به اقتصاد دریا و استفاده از آن به‌عنوان محرکی برای پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.