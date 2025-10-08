معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: تولید سرانه آذربایجان شرقی ۷۱ میلیون تومان است که رقم پایینی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا خواجه نائینی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصاد و دارایی افزود: این وضعیت نشان می‌دهد به رغم تولید خوب، ارزش تولیدی کالا در این استان پایین است در حالی که این استان تقریبا ۲.۸ درصد از مساحت کشور و چهار درصد از تولیدناخالص کشور را به خود اختصاص داده و ۵۲ درصد ارزش افزوده استان مربوط به صنعت و ۴۰ درصد نیز خدمات است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای، افزود: این ستاد وظیفه دارد تا بر روی یک موضوع اقتصادی در بخش‌های مختلف تمرکز کرده و باعث تحول منطقه‌ای بشود.

خواجه نائینی خاطرنشان کرد: انتصابات مدیران کل اقتصاد استان‌ها، سیاسی نیست و فرایند تخصصی دارد و حدود پنج هزار نفر در سطح مدیران وزارتخانه هستند که با وجود تغییر وزرا، درصد قابل توجهی از آنان تغییر نمی‌کنند.

وی با بیان این‌که اداره کل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی در سال‌های گذشته در شاخص‌های مختلف جزو سه استان برتر بوده است گفت: اداره کل موظف به ارائه فصلی رتبه بندی نهاد‌های زیرمجموعه اقتصادی است که به ارزیابی مدیران کمک می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم گفت: برای اولین بار در کشور میثاقنامه‌ای با حضور ارکان مختلف استان امضا کردیم و بر اساس آن باید پشتیبان تولید و سرمایه گذاری باشیم و قطعا اداره کل اقتصاد باید یکی از ارکان اصلی آن باشد.

سرمست با بیان این‌که مدیرکل امور اقتصادی می‌تواند موتور محرکه تحقق شعار سالجاری باشد اظهار کرد: ما به دنبال برگزاری همایش نیستیم و به جای تشریفات، تعداد ۱۰۰ مجوز سرمایه گذاری بی‌نام اقتصادی و پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری باید آماده شود و در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت تاسیس نهاد مالی پشتیبان برای طرح‌های نیمه تمام استان افزود: دارایی‌های دولتی نباید اسیر منفعت طلبی و تشریفات مدیران شود، بلکه باید از ظرفیت مولدسازی استفاده حداکثری شود.

سرمست با اشاره به شرایط تحریمی و اجرای اسنپ‌بک بر لزوم ارتقای تاب آوری واحد‌های اقتصادی استان و توجه ویژه دولت به این استان و تدوین سند خاص تاب آوری به جهت وابستگی ۹۵ درصدی اقتصاد آذربایجان شرقی به بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک تاکید کرد.

موسی خلیل اللهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: قوه قضائیه در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقلاب برای تولید و سرمایه گذاری، کمیسیون اقتصاد مقاومتی را در کشور تشکیل داده است.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی دادگستری استان جزو کمیسیون‌های توانمند کشور است که این توفیق، مدیون تلاش‌ها و همکاری بخش خصوصی و دولت است.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال جاری از تعطیلی ۹۵ واحد تولیدی کوچک و بزرگ استان جلوگیری به عمل آمد.

خلیل اللهی گفت: بخش خصوصی استان، همراه و همکار دولت است و در مراتب مختلف به خصوص دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه، لطف و همکاری آن را مشاهده کردیم.

وی خطاب به مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی استان، تداوم روند حل مشکلات بخش خصوصی و تمرکژ بر روی مولدسازی به عنوان ظرفیت‌خوبی جهت توسعه فضا‌ها برای خدمت به مردم را خواستار شد.

نقی زهی، مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی نیز گفت: وزارت اقتصاد با واحد‌های تابعه، ضریب نفود بالایی در اقتصاد و عملکرد فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارد. وی افزود: مهمترین راهکار چالش‌ها در شرایط کنونی کشور، رونق اقتصادی است که رسیدن به آن، نیازمند تعامل و حمایت از فعالان بخش خصوصی و نگهداشت سرمایه گذاران موجود است.

وی با اشاره به تدوین برنامه‌های خود در سه بازه کوتاه، میان و بلند مدت با محوریت تعامل با بخش خصوصی گفت: رفع مشکلات سرمایه گذاران، مبنا و اولویت اداره کل امور اقتصاد و دارایی است و برای همین نیز کار خود را در محل اتاق بازرگانی آغاز می‌کنم.

در این مراسم نقی زهی به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی معرفی و از زحمات واقف بهروزی تجلیل شد.