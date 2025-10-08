رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به ثبت ۱۶ هزار و ۲۴۲ درخواست وام ودیعه مسکن در استان گفت: از مجموع این درخواست‌ها، حدود ۱۳ هزار و ۳۸۴ مورد، معادل ۸۲ درصد، واجد شرایط دریافت این وام هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بهزاد کردلو افزود: در سال ۱۴۰۴، مبلغ وام ودیعه مسکن برای مستاجران استان زنجان افزایش یافته است؛ به طوری که این وام در مرکز استان به ۲۱۰ میلیون تومان، در دیگر شهرستان‌ها به ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها به ۵۵ میلیون تومان رسیده است.

وی به ثبت ۱۶ هزار و ۲۴۲ درخواست وام ودیعه مسکن در استان اشاره کرد و افزود: از مجموع این درخواست‌ها، حدود ۱۳ هزار و ۳۸۴ مورد، معادل ۸۲ درصد، واجد شرایط دریافت این وام هستند.

رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: ۱۰ هزار و ۸۰ نفر از متقاضیان به بانک‌ها معرفی شده‌اند که تاکنون مبلغ ۴۸۱ میلیارد تومان، معادل ۲۵ درصد از وام‌های مصوب پرداخت شده است.

کردلو تاکید کرد: نسبت تعداد پرداختی‌ها به افراد واجد شرایط، دو هزار و ۵۱۶ نفر معادل ۱۸.۸ درصد است.

وی افزود: این وام‌ها به مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دارد و در راستای حمایت از خانواده‌های مستاجر و در جهت تنظیم بازار مسکن، تخصیص یافته است.

رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، در ادامه به روند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و یادآور شد: متقاضیان می‌بایست به سامانه «saman.mrud.ir» مراجعه و پس از وارد کردن شماره تلفن همراه و دریافت کد تأیید، اطلاعات فردی و اعضای تحت تکفل خود را ثبت کرده و پس از تایید نهایی، مدارک لازم را به بانک‌های مربوطه ارائه دهند تا فرآیند پرداخت وام تکمیل شود.

کردلو،شرایط دریافت وام را اینگونه برشمرد: متقاضیان باید متأهل یا سرپرست خانوار بوده، فاقد مالکیت مسکن باشند، دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و اسکان با کد رهگیری معتبر باشند و همچنین مستأجرانی که تاکنون از تسهیلات ودیعه مسکن استفاده نکرده‌اند در اولویت دریافت این وام قرار دارند.