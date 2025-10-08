پخش زنده
مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران با توجه به نقش پدافند غیرعامل در جنگ ۱۲ روزه، از اجرای طرحهای زیرساختی، آموزش، و تخصیص ژنراتورهای سیار برای مواقع بحران در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جعفر قمی مدیرکل پدافند غیرعامل استان در نشست رابطین پدافند غیرعامل سراسر استان، با اشاره به آغاز هفته پدافند غیرعامل از ۵ تا ۱۱ آبان ماه گفت: با توجه به نقش مؤثر پدافند غیرعامل در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، و تأکیدات استاندار محترم، باید اصول پدافند در تمامی اماکن و جایگاهها رعایت شود.
وی با اشاره به شعار امسال پدافند غیرعامل با عنوان تابآوری اجتماعی، تابآوری زیستی و تابآوری اقتصادی افزود: در این نشست، دستورالعملهای جدید به رابطین پدافند ابلاغ شد تا استان ما در مسیر تبدیل شدن به استان برتر در حوزه پدافند غیرعامل گام بردارد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان با تشریح برنامههای هفته پدافند گفت: روزشمار این هفته شامل محورهای امنیت پایدار، پیشگیری، آمادهسازی، فرهنگسازی و آموزش است که با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله صداوسیما و آموزشوپرورش اجرایی خواهد شد.
در ادامه، قمی به طرح شهید آبشناسان در حوزه تداوم کارکرد نانواییها اشاره کرد و گفت: بخشی از این طرح اجرایی شده و در حال تکمیل است.
وی همچنین از تخصیص ۱۰۶ دستگاه ابرژنراتور توسط استاندار برای تقویت زیرساختهای آب و برق خبر داد و گفت: در صورت قطع برق یا گاز، این ژنراتورها بهصورت سیار در مناطق مستقر خواهند شد تا خدمات حیاتی دچار اختلال نشود.
قمی ادامه داد: با توجه به اینکه مازندران استان معین برای البرز و استانهای همجوار محسوب میشود، تمامی دستورالعملها باید با دقت اجرا شوند تا آمادگی کامل در برابر تهدیدات احتمالی حاصل شود.