به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سردار مقداد فرمانی امروز در جشنواره مالک اشتر سپاه قدس گیلان، با اشاره به برگزیدگان پانزدهمین جشنواره مالک اشتر فرماندهی سپاه قدس گیلان گفت: افرادی که در این جشنواره برگزیده شدند در دفاع مقدس ۱۲ روزه عملا نشان دادند که صفت مالکان اشتر انقلاب برازنده آنان است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران به دنیا نشان داد که همواره حمایت از مظلوم و ظلم ستیزی از آرمان‌های ماست و حال در ایامی قرار داریم که جبهه حقانیت در برابر جبهه باطل قرار دارد و به دلیل منافع نظامی و اقتصادی، جنگ‌های دیگری در اطراف این دو جنگ شکل گرفته و از آنجایی که موضوع فلسطین مسئله اول جهان اسلام است، همه مسلمانان باید برای حمایت از این کشور به پا خیزند، اما برخی از آنها با سکوت پشت رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

دبیر اشراف راهبردی سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: همانگونه که در جنگ هشت ساله در برابر دنیا تنها بودیم، در جنگ ۱۲ روزه نیز مردم ظلم ستیز جهان که شاید برخی از آنان شناخت چندانی از اسلام نداشتند، پشت جمهوری اسلامی ایران ایستادند.

وی با بیان اینکه دیروز هفتم اکتبر سالروز طوفان الاقصی بود، گفت: دو سال است که رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ هزار زن و کودک در غزه را به خاک و خون می‌کشد و با نیرنگ گرسنگی آنان را تحت فشار قرار داده است، اما با این همه، مردم غزه ایستاده‌اند و در مقابل جبهه باطل سرخم نکرده‌اند.

سردار مقداد فرمانی با اشاره به اینکه ما در حمایت از فلسطین در صف اول دنیا ایستاده‌ایم و موشک‌های ایران دل مردم آزاده جهان را شاد کرده است، گفت: بنای انقلاب اسلامی نیز دفاع از مظلوم و ساختن تمدن اسلامی است و انقلاب ایران از روز اول نیز در نظر داشت در مقابل همه جبهه باطل که رژیم صهیونیستی نماد آن است، ایستادگی کند.

در پایان این مراسم از ۱۱۰ نفر از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره مالک اشتر فرمانده سپاه قدس گیلان تجلیل شد.