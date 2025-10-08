مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: براساس دستور استاندار ۴ واحد مسکونی در شهر رامین به مدال آوران خوزستانی رقابت‌های پارا دو و میدانی جهان اهدا خواهد شد.

اهدای ۴ واحد مسکونی در شهر رامین به مدال آوران پارادو و میدانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی تمیم روز چهارشنبه در مراسم استقبال از ورزشکاران پارادو و میدانی استان که در فرودگاه بین‌المللی اهواز برگزار شد، اظهار داشت: براساس طبق دستور استاندار ۴ واحد مسکونی در شهر رامین به مدال آوران خوزستانی مسابقات پارا دو و میدانی جهان اهدا خواهد شد.

وی این اقدام استاندار را نشان از توجه و علاقه وافر وی به حوزه ورزش عنوان کرد و افزود: اهدای واحد مسکونی به قهرمانان اقدامی مبارک است و امیدواریم با قید فوریت، مقدمات اداری و اجرایی آن انجام شود.

مراسم استقبال از ورزشکاران پارادو و میدانی خوزستان در فرودگاه بین‌المللی اهوا با حضور مسئولان استانی و مردم ورزش‌دوست اهواز همراه بود و از زحمات و افتخارآفرینی ورزشکاران استان قدردانی شد.

امان الله پاپی، الهام صالحی، صادق بیت سیاح و عرفان بندری ۴ مدال آور خوزستانی در مسابقات پارا دو و میدانی جهان هستند.