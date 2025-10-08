یک سالن ورزشی در دهستان درونه بردسکن با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشارکت مردم و خیرین، بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه ناحیه بردسکن در بازدید از بازسازی سالن ورزشی «صالحین» گفت: برای بازسازی و ساخت رختکن و سرویس‌های بهداشتی این سالن، مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تامین شده است.

سرهنگ جنیدی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی ۸۰۰ میلیون تومان از این اعتبار را تقبل کرده و بقیه توسط خیران، شورا و دهیاری تأمین شده است.

او با اشاره به آغاز عملیات ایمن‌سازی دیوار‌های سالن، بلافاصله پس از تأمین اعتبار، اظهار داشت: کار ایمن‌سازی دیوار‌ها با میلگرد و بتن به پایان رسیده و هم اینک عملیات ساخت رختکن‌ها و سرویس‌های در حال انجام است.