پخش زنده
امروز: -
در راستای گسترش همکاریهای علمی و فناورانه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با قائممقام وزیر سرزمین، زیرساختها، حملونقل و گردشگری ژاپن دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در این دیدار دوجانبه ، دوطرف بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای کلیدی از جمله مدیریت منابع آب، امنیت غذایی و مقابله با مخاطرات طبیعی مانند سیل و زلزله تأکید کردند.
دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار ادامه برنامهریزیهای مشترک و اجراییسازی همکاریهای مؤثر میان بخش بینالملل وزارت علوم و نهاد متناظر ژاپنی شد؛ پیشنهادی که با استقبال و تأیید طرف ژاپنی همراه بود.
قائممقام وزیر سرزمین، زیرساختها، حملونقل و گردشگری ژاپن و مسئولان این وزارتخانه نیز که از بزرگترین و زیربناییترین نهادهای دولتی این کشور محسوب میشود، ضمن استقبال گرم از هیئت ایرانی، آمادگی خود را برای گسترش تعاملات علمی و فناورانه اعلام کردند.
گفتنی است ؛ دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، در صدر هیئتی بلندپایه به ژاپن سفر کرده است تا در اجلاس STS که از ۵ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۵ مهر۱۴۰۴) در شهر کیوتو برگزار میشود، شرکت کند.