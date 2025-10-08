پخش زنده
سومین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان میبد با محوریت معرفی برنامههای بزرگداشت هفته بهداشت روان، پویش ملی سرطان پستان و برنامههای مرکز بهداشت در مدارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در سومین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان میبد، مسعود سعادتبخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میبد، با تأکید بر لزوم همافزایی نهادهای اجرایی در حوزه سلامت روان گفت:«ضروری است دستگاههای اجرایی شهرستان با همکاری مرکز بهداشت، برنامههای مشترکی برای ارتقای سلامت روان جامعه تدوین و اجرا کنند. در این مسیر باید از ظرفیتهای مردمی، بسیج، فعالان فرهنگی، روحانیت و مبلغان، انجمن اولیا و مربیان، رابطین بهداشتی و اصحاب رسانه در کنار سایر ادارات استفاده شود.»
وی افزود: «جلب مشارکت اجتماعی و استفاده از توان اقشار مختلف مردم میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای روانی و افزایش نشاط اجتماعی داشته باشد.»
در ادامه نشست، میرشمسی رئیس شبکه بهداشت و درمان میبد، با اشاره به فرارسیدن هفته جهانی سلامت روان با شعار«دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و شرایط اضطراری، یک اولویت همگانی»به اهمیت توجه به ابعاد روانی سلامت اشاره کرد و گفت:«در این هفته، برنامههای متنوعی با همکاری ادارات شهرستان در راستای ارتقای سلامت روان مردم اجرا خواهد شد.»
وی همچنین با اشاره به آغاز پویش ملی سرطان پستان از ۹ مهر تا ۹ آبانماه (همزمان با ماه اکتبر) گفت:«این پویش با هدف افزایش آگاهی و اطلاعرسانی درباره پیشگیری، تشخیص زودرس و کنترل سرطان سینه اجرا میشود و همکاری ادارات عضو شورای سلامت در این زمینه میتواند به ارتقای سلامت بانوان کمک کند.»
اقبال، دادستان شهرستان میبد نیز در این نشست با اشاره به ضرورت مدیریت بار روانی در شرایط بحرانی، گفت:«مدیریت صحیح فضای مجازی، ایجاد فضای نشاط و دورهمیهای خانوادگی بهویژه در ایام اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی، ترویج ورزشهای همگانی و بهرهگیری از ظرفیت آموزشوپرورش، از مهمترین راهکارها برای ارتقای سلامت روان جامعه است.»
وی همچنین بر حمایت دستگاه قضایی از حقوق شهروندان در حوزه سلامت عمومی تأکید کرد و خواستار همگرایی بیشتر ادارات در اجرای برنامههای سلامت محور شد.