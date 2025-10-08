پخش زنده
رئیس ستاد پشتیبانی از جبهه مقاومت در همایش تجلیل از موکبداران و خادمان اربعین حسینی از اعطای تسهیلات به موکبداران برای احداث زائرسرا خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن پلارک رئیس ستاد پشتیبانی از جبهه مقاومت، در همایش تجلیل از موکبداران و خادمان اربعین حسینی با بیان اینکه موکبهای اربعین باید از خیمه به ساختمانهای دائمی منتقل شوند، گفت: ما به موکبدارانی که زمین خریداری کردهاند، تسهیلات اعطا میکنیم تا زائرسرا احداث و زائران را از چادرها به ساختمانها منتقل کنیم. همچنین انبارهایی برای تجهیزات موکبداران در عراق راهاندازی خواهد شد تا خدمات بهتر، پایدارتر و مردمیتر به زائران ارائه شود.
حسن پلارک با بیان اینکه امسال اربعینی کمنقص را پشت سر گذاشتیم، افزود: در اربعین امسال هرچند نواقصی وجود داشت، اما آنقدر محدود بود که میتوان واژه بینقص را برای آن بهکار برد.
وی اضافه کد: امسال ۴۰ موکب در سازههای ساختمانی اسکان یافتند و همگی از خدمات ارائه شده راضی بودند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در همایش تجلیل از موکبداران و خادمان اربعین حسینی ضمن تحلیل جایگاه اربعین در مواجهه با نظام سلطه و تفسیر آیات سوره حشر، گفت: محبت به اولیای الهی، خاستگاه جریان اربعین است و مواکب عراقی با پذیرایی شایسته و رفتاری صمیمانه از زائران استقبال میکنند. آنها با نیتی خالص و فقط برای رضای خدا خدمت میکنند و خوشحالند که زائران به سویشان میآیند.
حجتالاسلام سید مهدی خاموشی افزود: حجم سرمایهگذاری و هزینهای که زائران و موکبداران در این راه انجام میدهند، چنان عظیم است که از توان دولتها خارج است و فقط از عهده حرکت مردمی و امت واحد برمیآید.
رئیس ستاد مرکزی اربعین نیز در این مراسم با بیان اینکه امسال امنترین پیادهروی اربعین در طول سالهای گذشته بوده است، گفت: اربعین ۱۴۰۴، بدون هیچ حادثه امنیتی در ایران و عراق و با حضور رکوردشکن زائران با موفقیت چشمگیری همراه بود.
علیاکبر پورجمشیدیان افزود: امسال با وجود گرمای شدید هوا، حضور زائران ایرانی در راهپیمایی اربعین چهار درصد افزایش داشت، همچنین حضور اتباع خارجی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۶ درصد افزایش نشان میدهد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز در این مراسم گفت: حضور میلیونی زائران در شرایط سخت امسال پیام روشنی دارد، مردمی که با جان و دل آمدهاند و اگر شرایط بهتری فراهم شود، کنترل جمعیت بسیار دشوارتر خواهد بود.
پرویز فتاح با اشاره به اینکه تلاش شده تا مردم مناطق کمبرخوردار هم به عتبات عالیات مشرف شوند، افزود: دهها هزار نفر از مناطق محروم از طریق کمیته امداد، بهزیستی و ... در مراسم پیادهروی اربعین حسینی امسال حضور داشتند و باید بدانیم خدمت به زوار اربعین هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری در راه خدا است.
در ابتدای این مراسم، پیام رئیسجمهور کشورمان به آئین تجلیل از موکبداران و خادمان قرائت شد و در پایان نیز از موکبداران و خادمان نمونه اربعین حسینی در کشور تجلیل شد.