معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: ارادت به شهدا و اهل بیت (ص)، چراغ راه پلیس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجت الاسلام حسن بابایی در آیین تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا که با حضور کارکنان نیروی انتظامی گیلان، در گلزار شهدای رشت برگزار شد، نقش نیروی انتظامی در حفظ نظم و همبستگی با مردم و پشتیبانی از جبهه مقاومت را برجسته دانست.
وی با بیان اینکه ارادت به شهدا و اهل بیت (ص)، چراغ راه مجموعه انتظامی است، افزود: وفاق و همراهی میان مردم و نیروهای انتظامی رمز پایداری جامعه است.
معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به وقایع اخیر و هجمههای اجتماعی، افزود: نیروی انتظامی بر اساس تکلیف و با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در مقابل برنامه ریزی دشمن ایستادگی کرد و با مردم همراه شد و به این طریق مسیر حل مشکلات هموارتر و دشمن ناکام شد.
حجت الاسلام بابایی با بیان اینکه مسئولیتپذیری در قبال جامعه و مردم داری ۲ ویژگی مهم پلیس است، افزود: وظیفه نیروی انتظامی تحکیم نظم، اجرای قانون و خدمت بیمنت به مردم است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اهمیت مقاومت و نقش جبهه مقاومت در منطقه گفت: این موضوع یک باور اعتقادی و راهبردی است و تجربههای میدانی نشان داده که مقاومت، راه دفاع از عزت ملی و منطقهای را هموار کرده است.
معاون تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی گیلان در پایان از تلاشهای کارکنان انتظامی قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی با اتکا به ایمان و تعهد، در کنار مردم ایستاده و آماده است تا با خدمت حقیقی و تلاش صادقانه، به برطرف کردن دغدغههای جامعه کمک کند.