معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: ارادت به شهدا و اهل بیت (ص)، چراغ راه پلیس است.

تجدید میثاق پلیس گیلان با آرمان های شهدا تجدید میثاق پلیس گیلان با آرمان های شهدا تجدید میثاق پلیس گیلان با آرمان های شهدا تجدید میثاق پلیس گیلان با آرمان های شهدا تجدید میثاق پلیس گیلان با آرمان های شهدا تجدید میثاق پلیس گیلان با آرمان های شهدا تجدید میثاق پلیس گیلان با آرمان های شهدا تجدید میثاق پلیس گیلان با آرمان های شهدا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجت الاسلام حسن بابایی در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا که با حضور کارکنان نیروی انتظامی گیلان، در گلزار شهدای رشت برگزار شد، نقش نیروی انتظامی در حفظ نظم و همبستگی با مردم و پشتیبانی از جبهه مقاومت را برجسته دانست.

وی با بیان اینکه ارادت به شهدا و اهل بیت (ص)، چراغ راه مجموعه انتظامی است، افزود: وفاق و همراهی میان مردم و نیرو‌های انتظامی رمز پایداری جامعه است.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به وقایع اخیر و هجمه‌های اجتماعی، افزود: نیروی انتظامی بر اساس تکلیف و با تکیه بر رهنمود‌های مقام معظم رهبری در مقابل برنامه ریزی دشمن ایستادگی کرد و با مردم همراه شد و به این طریق مسیر حل مشکلات هموارتر و دشمن ناکام شد.

حجت الاسلام بابایی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه و مردم داری ۲ ویژگی مهم پلیس است، افزود: وظیفه نیروی انتظامی تحکیم نظم، اجرای قانون و خدمت بی‌منت به مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اهمیت مقاومت و نقش جبهه مقاومت در منطقه گفت: این موضوع یک باور اعتقادی و راهبردی است و تجربه‌های میدانی نشان داده که مقاومت، راه دفاع از عزت ملی و منطقه‌ای را هموار کرده است.

معاون تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی گیلان در پایان از تلاش‌های کارکنان انتظامی قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی با اتکا به ایمان و تعهد، در کنار مردم ایستاده و آماده است تا با خدمت حقیقی و تلاش صادقانه، به برطرف کردن دغدغه‌های جامعه کمک کند.