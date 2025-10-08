تولید معادن مس جهان در هفت‌ماه ابتدای سال، با افزایش ۳.۴ درصدی به ۱۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تن کنسانتره رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گروه مطالعات بین‌المللی مس (ICSG) در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش مستمر تولید جهانی مس در سال ۲۰۲۵ خبر داد. از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئیه، فعالان صنعت مس در جهان حدود ۱۶ میلیون و ۵۶۵ هزار تن مس تصفیه‌شده تولید کردند که نسبت به ۱۵ میلیون و ۹۴۵ هزار تن مدت مشابه سال گذشته، افزایش۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

در همین بازه، ظرفیت ایجادشده در کارخانه‌های مس تصفیه‌شده به ۲۰ میلیون و ۲۹۵ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش محسوسی داشته است.

بر اساس این گزارش تولید معادن مس جهان دز هفت‌ماهه نخست امسال، با افزایش ۳.۴ درصدی به ۱۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تن کنسانتره رسید. سهم قاره‌ها از این میزان تولید به ترتیب شامل ۶ میلیون و ۲۹۱ هزار تن در آمریکا، ۲ میلیون و ۷۱۷ هزار تن در آسیا، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در آفریقا، یک میلیون و ۳۸۱ هزار تن در اروپا و ۴۸۵ هزار تن در اقیانوسیه است. ظرفیت معادن مس جهان نیز در همین مدت به ۱۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته افزایش ۳.۵ درصدی داشته است.

در بخش ذوب مس نیز تولید با ۵ درصد افزایش به ۱۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تن رسید. قیمت جهانی مس در این مدت از مرز ۱۰ هزار دلار در هر تن عبور کرده و در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در محدوده ۱۰ هزار و ۷۵۰ دلار در هر تن تثبیت شده است.