همزمان با فرارسیدن هفته کودک، برنامه شاد و ترکیبی «بچهها بیایید تماشا»، با اجرای ویژه در محلات کمبرخوردار پایتخت، از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «فاطمه شیرازی»، تهیهکننده برنامه «بچهها بیایید تماشا» گفت: همزمان با هفته کودک، ضبط ویژهای از این برنامه دست کم در شش محله کمبرخوردار تهران انجام خواهد شد تا پیام شادی و آموزش به همه کودکان پایتخت برسد.
وی افزود: ما در این برنامه تلاش میکنیم با بهرهگیری از آیتمهای متنوعی مانند نمایش عروسکی، مسابقه و شعر، مهارتهای زندگی و مفاهیم آموزشی را در قالب سرگرمی به کودکان بیاموزیم.
بر اساس این گزارش، برنامه «بچهها بیایید تماشا» از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، در فواصل مختلف و بین برنامههای شبکه تهران پخش خواهد شد و بر آموزش مهارتهای عاطفی، معرفی مشاغل و حفاظت از محیطزیست به کودکان تمرکز دارد.