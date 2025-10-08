اعلام وصول دو سوال از وزیر اقتصاد
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دو سوال ملی نمایندگان از وزیر اقتصاد را اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، به نقل از خانه ملت، رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد که به شرح ذیل است:
سوال ملی مهرداد لاهوتی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه چرا ماده ۵ قانون برنامه هفتم تحقق نیافته و همچنین ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید
سوال سید نجیب حسینی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عدم رعایت توازن منطقهای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین چرا در انتخابات مدیران عامل و هیئتهای مدیرهی شرکتهای بانک ملی از افراد ضعیف و با سابقه غیربانکی و غیرتخصصی استفاده شده است؟