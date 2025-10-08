استاندار گیلان با تأکید بر نقش حیاتی دامپزشکان در سلامت جامعه و امنیت غذایی گفت: گیلان با تولید بیش از ۱۰ درصد مرغ کشور، جایگاه ویژه‌ای در تأمین امنیت غذایی دارد.

پبه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در آیین گرامیداشت هفته دامپزشکی که با حضور جمعی از مدیران و فعالان حوزه دامپزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی استان در رشت برگزار شد، با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر گفت: فلسفه برگزاری مناسبت‌هایی، چون روز دامپزشکی، ارج‌نهادن به زحمات قشر‌های مختلف و آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به اهمیت خدمات آنان است.

وی با بیان اینکه سلامت جامعه به‌صورت مستقیم با کار دامپزشکان گره خورده است، افزود: دامپزشکان نه‌تنها به سلامت انسان پس از مصرف مواد غذایی توجه دارند، بلکه پیش از مصرف و در مرحله تولید نیز ضامن سلامت جامعه محسوب می‌شوند.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه ویژه گیلان در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: بیش از ۱۰ درصد مرغ کشور در گیلان تولید می‌شود.

هادی حق شناس دامپزشکان را حافظان پنهان سلامت جامعه دانست و تأکید کرد: امنیت غذایی میلیون‌ها مسافر و شهروند، مرهون تلاش شبانه‌روزی جامعه دامپزشکی است.

وی همچنین با قدردانی از مجموعه دامپزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی استان گفت: توجه به سلامت و ایمنی غذایی باید به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی توسعه گیلان مورد حمایت جدی دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از تعداد از دامپزشکان شرک‌های حوزه دامپزشکی تجلیل شد.

مدیر کل دامپزشکی گیلان هم در این مراسم با اشاره به اینکه شعار امسال روز ملی دامپزشکی «دامپزشکی و سلامت واحد» تعیین شده است، افزود: این شعار بیانگر پیوند تنگاتنگ میان سلامت انسان، حیوان و محیط زیست است و اهمیت نقش دامپزشکی در تحقق این چرخه را دوچندان است.

هادی بابایی گفت: هفته دامپزشکی فرصت ارزشمندی برای تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی خانواده بزرگ دامپزشکی است که در خط مقدم سلامت عمومی، رفاه جامعه و پایداری اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند.

در پایان این مراسم ۲۸ نفر از کارمندان بخش های دولتی و خصوص و بازنشسته در حوزه دامپزشکی تقدیر شد.