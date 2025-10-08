پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز تهران، جشنواره اقوام ایرانی در بوستان ملت آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجتبی اقوامیپناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر هدف از برگزاری این جشنواره را ساماندهی مشاغل و معرفی تولیدات اقوام ایرانی عنوان کرد و گفت: در این جشنواره غرفههایی از استانهای مختلف کشور حضور دارند و سوغات، صنایعدستی و محصولات تولیدی خود را عرضه میکنند تا شهروندان ضمن خرید، با فرهنگ و آداب اقوام ایرانی بیشتر آشنا شوند.
وی افزود: در حاشیه این جشنواره، هر شب از ساعت ۱۷ تا ۲۲ برنامههای فرهنگی و هنری ویژه هر استان از جمله موسیقی محلی، آیینهای بومی و اجرای گروههای هنری برگزار میشود.
اقوامیپناه در ادامه تأکید کرد: جشنواره اقوام ایرانی تا پایان آبانماه در بوستان ملت دایر است و از همه شهروندان دعوت میکنیم تا با حضور در این رویداد، از نزدیک با جلوههای متنوع فرهنگ، هنر و تولیدات اقوام ایرانی آشنا شوند.