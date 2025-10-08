پخش زنده
امروز: -
هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری به مرحله نهایی جشنوارهی نقالی و شاهنامهخوانی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: نازنین زهرا رحیمی، مهسا صادقی، سمانه اسلامی، نیوشا فرهادیان و نازنین رئیسی در بخشهای نقالی، قصهگویی از داستانهای شاهنامه و شاهنامهخوانی برگزیده شدند.
واحد افزود: این جشنواره با اهداف ترویج فرهنگ شاهنامهخوانی و شاهنامهپژوهی، توسعه، ترویج و تقویت زبان و ادبیات فارسی و معرفی متون کهن ادبی در بین نسل کودک و نوجوان برگزار شد.