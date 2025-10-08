به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرمانده انتظامی استان امروز در جمع خبرنگاران گفت: در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال همچنین میزان کشفیات ۸ درصد رشد داشته است. سردار موقوفه‌ای افزود : در این مدت در موضوع مواد مخدر ۶۴ باند و شبکه حمل مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده است و بیش از ۱۳ تن مواد مخدر کشف شده است.

وی همچنین از افزایش ۳۰ درصدی کشف کالای قاچاق در ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت: پلیس فتا نیز در این مدت ۲۶۱۴ فقره جرایم سایبری کشف و مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده به حساب مال باختگان بازگردانده شده است .

سردار موقوفه‌ای همچنین گفت : در حوزه پلیس راهنمایی و پلیس راه نیز ۲۸۹ نقطه حادثه خیز در شمال و جنوب شناسایی و به مسئولان اعلام و ۱۰۸ نقطه رفع خطر شده است.

فرمانده انتظامی استان ضمن تاکید بر برخورد پلیس با افرادی که موجب سلب آسایش مردم می‌شوند گفت: در شش ماه گذشته ۹۳۷ دستگاه خودرو که در زمان استراحت مردم آرامش شهروندان را به هم می‌زدند توقیف شده است .

وی در مورد طرح کدینگ کارت سوخت نیز گفت: در این خصوص در حال جمع آوری اطلاعات و حل مشکل هستیم.

سردار موقوفه‌ای همچنین در خصوص مستقل شدن فرماندهی انتظامی جنوب استان گفت: طبق دستور سردار رادان به محض تعمیر و آماده‌سازی ساختمان ، فرماندهی انتظامی جنوب استان مستقل خواهد شد. وی همچنین از مردم دعوت کرد در جشن انتظامی که فردا پنجشنبه بعد از ظهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در میدان ارگ کرمان برگزار می‌شود شرکت کنند.



