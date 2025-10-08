در عملیات اطلاعات‌محور ارتش پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا این کشور، ۱۹ تروریست تحت حمایت هند موسوم به «فتنه خوارج» به هلاکت رسیدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»، روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این عملیات بامداد چهارشنبه در منطقه «اورکزئی» از نواحی ایالت خیبرپختونخو انجام شد و نیرو‌های امنیتی موفق شدند یک گروه تروریستی خطرناک را در درگیری سنگین متلاشی کنند.

بر اساس این گزارش در جریان عملیات مذکور ۱۹ تروریست که به زعم ارتش پاکستان تحت حمایت هند بوده‌اند به هلاکت رسیدند و ۱۱ تن از نیرو‌های ارتش پاکستان نیز از جمله دو افسر ارشد کشته شدند.

روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: پس از این درگیری نیرو‌های ارتش عملیات پاک‌سازی منطقه را برای اطمینان از نابودی کامل تهدید‌های باقیمانده آغاز کرده‌اند.

در بیانیه ارتش آمده است: فداکاری نیرو‌های امنیتی، عزم پاکستان را برای ریشه‌کن کردن تروریسم و برقراری صلح پایدار در منطقه بیش از پیش تقویت می‌کند.

گفتنی است، مرکز پژوهش‌ها و مطالعات امنیتی پاکستان (سی‌آر‌اس‌اس) اخیرا در گزارشی اعلام کرده است، سطح خشونت‌های مرتبط با گروه‌های تندرو و عملیات ضدتروریسم در پاکستان طی سه‌ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به‌گونه بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.