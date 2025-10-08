به مناسبت روز جهانی تخم مرغ و با هدف تبیین ارزش غذایی و ترویج مصرف این غذای کامل مراسمی در مدرسه ابن سینا تویسرکان برگزار و از ۲۵۰ دانش آموز پذیرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پریوش نورعلی، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی مرکز بهداشت تویسرکان، تخم مرغ را غذایی کامل عنوان کرد که سرشار از ریزمغزی‌هایی ارزشمند همچون ویتامین ب ۱۲، آ، آهن و فسفر است.

دانش آموزان آموخته‌های خود را پس از شنیدن صحبت‌های کارشناس تعذیه گفتند؛ از اینکه برای سلامت چشم و رشد استخوان هایشان مفید است تا نحوه مصرف پخت کامل و بهترین راه نگهداری در یخچال است.

رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی تویسرکان گفت: سرانه مصرف تخم مرغ در کشور برای هر نفر ۱۴ کیلوگرم در سال است که به روش های مختلف از جمله آب پز، املت و یا در قالب غذا‌هایی مانند میرزاقاسمی و یا پیش غذا‌هایی همچون کیک استفاده می شود.

شهرام محمدظاهری افزود: از ۵۵ تن تولید روزانه تخم مرغ در استان همدان ۳۰ درصد مربوط به تویسرکان است.





