به مناسبت هفته دامپزشکی، جمعی از اصحاب رسانه استان قم در قالب تور رسانهای از شرکت تولید خوراک دام و طیور «شفامهر پایا» بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مدیرکل دامپزشکی در حاشیه این بازدید ضمن اشاره به ۱۴ مهر روز ملی دامپزشک و آغاز هفته دامپزشکی گفت: در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار رأس دام سنگین تحت نظارت بهداشتی در کشتارگاههای استان ذبح و بیش از ۲۱ هزار مورد بازدید از مراکز عرضه و بستهبندی انجام شده است.
سیدمهدی سرکشیک افزود: قم با داشتن حدود ۱۸۰ واحد مرغ تخمگذار، نزدیک به ۱۰ درصد صادرات تخممرغ کشور را به خود اختصاص داده و در پرورش بلدرچین نیز رتبه نخست کشور را دارد.
سرکشیک با اشاره به افزایش مایه کوبی دامها گفت: سال گذشته ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نوبت مایه کوبی در استان انجام شد که موجب کاهش ۳۰ درصدی بیماریهای دامی شد.
وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف بهداشتی یا کشتار غیرمجاز را از طریق شماره ۱۵۱۲ گزارش دهند.
رسول روشن، مدیرعامل شرکت تولید خوراک و داروی دام نیز در این بازدید گفت: این واحد صنعتی در زمینه تولید مکملهای معدنی و ویتامینه برای خوراک دام و طیور فعالیت دارد و ظرفیت تولید روزانه آن به ۱۰۰ تن میرسد.
وی افزود: تمام مراحل تولید از فرمولنویسی تا بستهبندی تحت نظارت دامپزشکی انجام میشود؛ به گفته او، حدود ۷۰ درصد مواد اولیه این صنعت وارداتی است و نوسانات ارزی از مهمترین چالشهای تولید به شمار میرود.
امیرعباس بقایی، فرماندار قم نیز در حاشیه این بازدید با تبریک روز دامپزشک گفت: قم در مسیر جهش توسعه قرار دارد و صنایع دانشبنیان از جمله صنایع مرتبط با دامپزشکی از اولویتهای حمایت دولت در استان هستند.
وی بر نقش رسانهها در انعکاس درست دستاوردهای صنعتی تأکید کرد و گفت فرمانداری قم آماده همکاری کامل با فعالان رسانهای است.