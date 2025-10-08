تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امضا شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این تفاهم‌نامه‌ با حضور هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، و حامد علامتی، رئیس کانونپرورش فکری ک.دکان و نوجوانان امضا شد.

کیادلیری در این مراسم تأکید کرد که آموزش نسل جدید کلید تغییر جامعه و حفظ محیط زیست است و افزود : عشق و علاقه به طبیعت باید در کودکان نهادینه شود تا نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.

وی همچنین بر ظرفیت بالای کانون در توزیع آموزش‌های محیط زیستی به کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

علامتی نیز با یادآوری اهمیت فرهنگ دینی و اسلامی در حفظ محیط زیست، بر ادامه همکاری‌ها برای توسعه آموزش‌های زیست‌محیطی و فعالیت‌های فرهنگی در کانون تأکید کرد.