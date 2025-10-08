

بر این اساس:

در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰ شهید (از جمله ۲ شهید که از زیر آوار بیرون کشیده شدند) و ۶۱ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند. هنوز تعداد زیادی از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و نجات تاکنون نتوانسته‌اند به آنها دسترسی پیدا کنند.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تعداد شهدا به ۶۷,۱۸۳ و تعداد زخمی‌ها به ۱۶۹,۸۴۱ نفر رسیده است.

از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تا کنون، تعداد شهدا ۱۳,۵۸۸ و تعداد زخمی‌ها ۵۷,۸۰۰ نفر گزارش شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ زخمی از کسانی که در جستجوی کمک بودند، به بیمارستان‌ها منتقل شدند. بدین ترتیب، تعداد کل شهدای جستجوی معیشت که به بیمارستان‌ها منتقل شده اند، به ۲,۶۱۳ شهید و بیش از ۱۹,۱۶۴ زخمی افزایش یافته است.