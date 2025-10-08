به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رییس دانشگاه ملی و مهارت استان کرمان گفت این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و توسعه خلاقیت و نوآوری بین جوانان با محوریت شهید سلیمانی در ۲ حوزه های دانشجویی و کارکنان در بخش های عکس، نقاشی، پوستر، موشن، انیمیشن، معماری و تولید محتوا در قالب هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

قاضی زاده افزود مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره در دانشگاه چمران کرمان تا ۷ بهمن ماه است و آیین اختتامیه در ۲۸ بهمن ماه به میزبانی کرمان برگزار خواهد شد.

قاضی زاده گفت در ۴ دوره گذشته بیش از ۸ هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.