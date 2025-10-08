به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی ق در حاشیه جشنواره عشایر گفت: برای حمایت از این قشر پرتلاش تسهیلات تبصره ۱۸ (تسهیلات یارانه‌ای) به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

چهرگانی با اشاره به اینکه صنایع دستی، صنایع تبدیلی و فرآوری از اولویت‌های پرداخت این تسهیلات است افزود: این تسهیلات به منظور ایجاد مشاغل و حمایت از اشتغال پایدار در بین عشایر پرداخت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر آمار رسمی عشایر قم ۳۵۸ خانوار و بیش از ۱۳۰۰ نفر است.

چهرگانی گفت: سه ایل شاهسون، زند و کله کو عشایر استان قم را تشکیل می‌دهند که شغل اصلی آنان دامداری است و سالانه بیش از ۴۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: معرفی توانمندی‌ها دستاورد‌ها و صنایع دستی عشایر استان قم از مهم‌ترین اهداف این جشنواره بود.