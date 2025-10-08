تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل صمت، سازمان بازرسی و یکی از شرکت‌های فناور برای هوشمندسازی معادن استان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این تفاهم نامه در راستای ارتقای شفافیت و شناسایی دقیق حقوق دولتی معادن و در حوزه تجهیزات نظارتی به امضا رسید.

بر اساس این توافق، معدن‌داران استان قزوین می‌توانند برای تجهیز معادن خود به دوربین‌های نظارتی، دکل‌های مخابراتی و باسکول‌های هوشمند اقدام کنند.

این سامانه‌ها امکان رصد لحظه‌ای تردد‌ها و میزان استخراج را برای مدیران صمت فراهم می‌کند تا پرداخت صحیح سهم قانونی دولت تضمین شود.

ابوالفضل خمسه بازرس کل استان، با تأکید بر استقرار کامل این سامانه، شفافیت در پرداخت حقوق دولتی و جلوگیری از ترددات غیرمجاز را از مزایای اصلی این اقدام فناورانه دانست.

استان قزوین دارای ۳۲۲ معدن فعال است.