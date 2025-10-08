پخش زنده
آتش سوزی در ارتفاعات جنگلهای بوان شهرستان ممسنی پس از ۲۳ ساعت، مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حوالی ساعت ۱۴ دیروز ، آتش از سمت شهر خومزار شعله ور شد و سرعت شدید باد و وجود علفزارها در این منطقه صعب العبور بر شدت آتش افزود.
کارکنان منابع طبیعی و نیروهای مردمی در همان ساعات اولیه برای مهار و پایش آتش سوزی به این منطقه اعزام شدند.
ستاد مدیریت بحران در فرمانداری ممسنی تشکیل و بلافاصله درخواست بالگرد صادر شد.
ساعت ۸ صبح امروز در چندین مرحله با استفاده از هلی برن نیروهای جدید اعزام شدند که با تلاش نیروهای منابع طبیعی و حامیان طبیعت بعد از ۲۳ ساعت آتش مهار و در حال حاضر وضعیت این منطقه در حال پایش است.
۸۰ هکتار از عرصههای منابع طبیعی و جنگلهای بلوط در این آتش سوزی طعمهی حریق شد.