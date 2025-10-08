پخش زنده
امروز: -
با اذعان رئیس کل بانک مرکزی رژیم صهیونیستی به هزینه کرد ۶۷ میلیارد دلاری برای جنگ با غزه، آمریکا نیز از سهم ۲۲ میلیارد دلاری اش در این جنگها پرده برداری کرده است و نارضایتیها در بدنههای دولت و جامعه آمریکا منجر شده تا ترامپ تصمیم به پایان دادن به این جنگها بگیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یارون که رئیس کل بانک مرکزی رژیم صهیونی و آنطور که تحلیلگران میگویند، منتقد سیاستهای اسموتریچ وزیر دارایی این رژیم است، اذعان کرده است که ۶۷ میلیارد دلار برای جنگ با غزه خرج شده که همی رقم منجر به کسری بودجههای پیاپی برای این رژیم شده است. این کسری بودجه در حالی رخ داده است که آمریکا به عنوان حامی و رژیم صهیونی به عنوان نیروهای نیابتی آمریکا در منطقه، از سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار به طور مستقیم به این رژیم کمک مالی کرده است. این اعداد و ارقام را دانشگاه آمریکایی براون در یک گزارش منتشر کرده است.