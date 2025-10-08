پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از برنامهریزی برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در سراسر کشور در سه سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حجتالاسلام روحانینژاد گفت: این واحدها غیر از واحدهایی است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان ساخته میشود.
وی افزود: هماکنون عملیات ساخت ۱۲ هزار واحد از این طرح آغاز شده است و سایر واحدها نیز بهتدریج وارد مرحله اجرا خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن، مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی را از دیگر اولویتهای این بنیاد برشمرد و گفت: تاکنون ۵۷ درصد واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاها نوسازی و مقاومسازی شده است.
وی تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف بهبود کیفیت زندگی روستاییان و توانمندسازی اقشار محروم، طرحهای عمرانی و مسکنسازی خود را با جدیت دنبال میکند.