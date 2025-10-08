پخش زنده
دو اثر طبیعی ارزشمند استان کردستان شامل «محوطه طبیعی–فرهنگی توس نوذر» و «درخت توت میدان سنندجی» در راستای حفظ و حفاظت از میراثطبیعی در فهرست میراثطبیعی ملی کشور ثبت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرزامی معاون میراث فرهنگی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: محوطه طبیعی فرهنگی «توس نوذر» واقع در شهرستان سنندج، میدان ۱۲ فروردین، با شماره ۱۴۰۱ در فهرست میراثطبیعی ملی ثبت شد.
همچنین «درخت توت میدان سنندجی» که قدمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ سال دارد و در خیابان طالقانی سنندج واقع است، با شماره ۱۳۶۰ به ثبت رسید.