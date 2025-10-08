استخراج نفت و گاز، انتقال، تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی حلقه‌های تأمین انرژی کشور محسوب می‌شوند. مسیری که طبق برنامه هفتم پیشرفت کشور باید لحظه‌ای پایش و مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب اجرای ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح ملی پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی با هدف مقابله فراگیر با قاچاق سوخت، با مشارکت شرکت‌های بزرگ داخلی و زیر نظر وزارت نفت آغاز شده است؛ طرحی که با تجهیز خطوط انتقال، انبارها، جایگاه‌ها و تانکرهای جاده‌پیما به سامانه‌های هوشمند، گامی جدی در مسیر شفاف‌سازی و کنترل دقیق زنجیره تولید تا مصرف سوخت به شمار می‌آید.

گزارش از جاسم ثمری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما