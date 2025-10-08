تجلیل از ۴۳۶ دانش آموز و فرهنگی برگزیده مسابقات قرآنی
۴۳۶ دانش آموز و فرهنگی برگزیده چهل و سومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز استان البرز تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،۴۳۶ دانش آموز و فرهنگی منتخب چهل و سومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز استان البرز تجلیل شدند از این تعداد ۴۰۳ نفر دانش آموز و ۳۳ نفر فرهنگیان برگزیده شدند. این مسابقات در رشته های آوایی پژوهشی از جمله قرائت حفظ اذان مداحی تفسیر و در مجموع چهارده رشته برگزار شد. از این تعداد سیزده دانش آموز و فرهنگی در مسابقات کشوری حائز رتبه برتر شدند. .