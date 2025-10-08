به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این کارگاه که اعضای شورای شهر قم جعفریه و کهک و شهرداران و فرمانداران شهرستان‌های قم حضور داشتند، باید‌ها و نباید‌های قانون شورا با حضور حضور کارشناسی از وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ماشالله سعادتمند رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: این کارگاه با هدف افزایش آگاهی اعضای شورا و شهرداران و فرماندارن شهرستان‌های استان برگزار و موضوعات وظایف، اختیارات و باید‌ها مطرح، و بنا داریم تا پایان سال کارگاه‌های آموزشی دیگر هم با موضوعات نباید‌های شورا برگزار کنیم.