به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی کشور که از سال ۱۴۰۰ اغاز شده در موقعیت پهنه های جیرفت رفسنجان و راور در استان کرمان اغاز ش.

اقای اسماعیلی معاون وزیر و رئیس سازمان شناسی کشوردراین نشست گفت:در این طرح ما ژئوفیزیک هوایی را اختصاصا برای استان کرمان و بلوک جیرفت بکار میبریم که ۱۵۰ هزار کیلومتر پرواز خواهیم داشت که این بخش اختصاصی هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت

وی افزودبرای این طرح در مجموع ۲۴۰۰ میلیاردتومان اعتبار در استان کرمان اختصاص یافته است

اسماعیلی بیان کرد انتظار داریم با روشهای نوین اکتشاف که بکار گرفته ایم معادن سرچشمه ی دیگری را در استان زرخیز کرمان کشف کنیم.

رئیس سازمان زمین شناسی کشورتاکید کرد اطلاعات و داده‌های زمین شناسی از جمله اکتشافات معدنی بصورت شفاف در سامانه این سازمان منتشر می‌شود و هیچ انحصار اطلاعاتی وجود نخواهد داشت

وی گفت متاسفانه دانشگاه کرمان علی رغم توان و سطح علمی ارزشمندی که دارد در مناقصات این طرح شرکت نکرده تا بتوانیم از توان علمی و اجرایی آنها در این پروژههای بزرگ استفاده کنیم.

رئیس سازمان زمین شناسی کشور در مورد اهمیت اجرای این طرح افزوددر این طرح،اکتشافات در سه لایه ی اکتشافات ژئو شیمیایی اکتشافات زمین شناسی و لایه اکتشافات زمین شناسی اقتصادی انجام می‌شود و مساحتهای امید بخش معرفی می‌شوند که معرفی این مساحتهای امید بخش تا ۷۰ درصد ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاری در بخش معدن در استان کاهش می‌دهد و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری و معدنکاری گسترده ترغیب می‌کند

وی ابراز امیدواری کرد نتایج اکتشافات جدید تا پایان شهریورماه سال آینده اعلام شود

در نشست آغاز این طرح اقای طالبی استاندار کرمان گفت کرمان پایتخت معدنی کشور هست و اجرای این طرح بزرگ اکتشافی گام بلندی برای توسعه پروژههای معدنی در استان است.