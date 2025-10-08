پخش زنده
امروز: -
برداشت پنبه از ۹۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرسنان خنج آغاز شده است و تا پایان مهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی خنج گفت: سطح زیر کشت پنبه در این شهرستان نسبت به سالهای گذشته به علت خشکسالی تا نصف کاهش داشته است.
علی علی پور افزود: با توجه به تولید میانگین ۵ تن وش پنبه در هرهکتار برآورد میشود، ۲۷۰ تا ۳۰۰ تن محصول برداشت شود.
او ادامه داد: محصولات پنبه خنج از نوع بذر محلی که دارای الیاف بلند ورنگ مرغوب است که علاوه بر نیاز محلی به شهرستان داراب صادر میشود.
علی پور گفت: پنبه در خنج بیشتر در روستاهای مز بیغرد و جنگویه کشت میشود.