با هدف معرقی توانمندی‌های بانوان و آقایان بسیجی نهاوند و عرضه تولیدات آن‌ها در عرصه‌های مختلف، نمایشگاهی با عنوان اسوه برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته فرمانده سپاه نهاوند این نمایشگاه در ۱۲ غرفه شامل تولیدات محصولات غذایی و خوراکی، ترشیجات و شیرینی جات، صنایع دستی، فرش بافی، گلیم و گبه بافی، دست سازه‌های بانوان شامل محصولات مورد نیاز اسباب بازی کودکانه، محصولات آشپزخانه و غیره برپا شده است.

سرهنگ علی مختاری افزود: سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از سوی بسیج سازنگی به ۴۵۰ متقاضی پرداخت شده که موفق به ایحاد ۷۰۰ شغل پایدار شده است.

او تأکید کرد: امسال هم ۱۷ میلیارد تومان مصوب شده است که در صورت ابلاغ و تخصیص به سرعت به متقاضیان پرداخت می شود.

این نمایشگاه تا ۳ روز در محل کانون شهید خیشه سپاه نهاوند برپاست.