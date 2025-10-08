رئیس پلیس راهور مازندران در بهشهر با اشاره به کاهش تصادفات در مازندران نسبت به سال گذشته در حوزه درون شهری گفت: بیشترین موارد فوت ناشی از تصادفات عابران پیاده و موتورسیکلت سواران بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راهور مازندران در مراسم تجلیل از رانندگان مجرب در بهشهر که در سالن فرهنگی سردار سلیمانی به همت سازمان حمل و نقل عمومی و درهفته نیروی انتظامی برگزار شد با بیان اینکه در نیم سال نخست امسال با توجه به ورود مسافران به مازندران کاهش ۷ درصدی تصادفات منجر به مرگ را داشتیم گفت: در مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش ۷درصدی تصادفات منجر به فوت در استان بوده‌ایم که اکثر این فوتی‌ها ناشی از تصادفات عابران پیاده و موتور سوران بوده است.

نصرالله بیگلری رئیس پلیس راهور استان همچینین ادامه داد: بیشترین موارد فوت ناشی از تصادفات عابران پیاده و موتورسیکلت سواران بوده است.

وی گفت: در بحث فوتی‌ها عابران پیاده در نیمه نخست ۵۳درصد و در مقوله موتوسیکلت ۳۲ درصد بوده است. با توجه به میزبانی مازندران از مسافران از سراسر کشور و تعطیلات پی در پی در نیمه نخست امسال با توجه به ناترازی انرژی ۳۲ میلیون خودرو تردد داشتیم.

وی گفت: میانگین سرنشین خودرو‌ها حدود ۷۵ میلیون نفر بوده است.

بیگلری خاطر نشان کرد: با ۳۲ میلیون تردد خودرو در نیمه نخست امسال ۱۲ درصد افزایش تردد در استان مازندران داشتیم

رئیس پلیس راهور استان مازندران افزود: آنچه که باعث شد تا مرگ و میر جاده‌ای کاهش پیدا کند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بود که از سوی همین رانندگان انجام گرفت.

در این مراسم به ۴۰ راننده با سابقه و منضبط لوح سپاس اهدا شد