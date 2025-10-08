پخش زنده
دبیر کل هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی در سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بر تحقق سه مأموریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مهدی نوید ادهم در سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دانشمند دکتر طهرانچی، گفت: در همان ساعات اولیه پس از حادثه، دکتر ولایتی طی تماسی که با دکتر رنجبر داشتند، ایشان را به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد معرفی و گزارش این معرفی را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند.
وی ادامه داد: در این فاصله هم بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف کشور موافقت و خوشحالی خود را از این انتصاب اعلام کردهاند.
دبیر کل هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جلسات مداوم میان دکتر ولایتی و دکتر رنجبر گفت: در طول این مدت جلسات متعددی میان دکتر ولایتی و دکتر رنجبر برگزار شده است، در هفته سه تا چهار مرتبه جلسه در دفتر کار یا منزل دکتر ولایتی.
نوید ادهم تصریح کرد: اصلیترین دغدغه دکتر رنجبر تحقق سه ماموریت راهبردی است که مقام معظم رهبری برای دانشگاه آزاد اسلامی تعیین فرمودند؛ یعنی ارتقای علمی، گفتمانسازی انقلاب اسلامی و صیانت از کیان دانشگاه.
وی ادامه داد: دکتر رنجبر همواره بر این موضوع که دانشگاه آزاد اسلامی باید در سطح منطقهای و بین المللی بدرخشد و جایگاه ترازی در میان برترین دانشگاههای جهان داشته باشد، تاکید دارند.
نوید ادهم با اشاره به رویکرد فرهنگی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از محورهای مهم و مورد تاکید دکتر رنجبر تقویت بعد فرهنگی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی است. فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد باید هویت ایرانی-اسلامی داشته باشند و روحیه معنوی در آنها تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: دکتر رنجبر تاکید دارد که مدارس سما جدیتر از گذشته تقویت شوند تا بتوانیم روی آنها سرمایه گذاری انجام بدهیم.
وی به پرداخت به موقع حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان تاکید کرد و گفت: با پرداخت به موقع حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان توانستهایم رضایتمندی آنها را به دست آوریم.
دبیر کل هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با تاکید بر ادامه راه شهید دکتر طهرانچی گفت: امید داریم بتوانیم زیر سایه وحدت و همدلی ماموریتهایی را در مسیر رشد و تعالی دانشگاه ازاد اسلامی انجام بدهیم.