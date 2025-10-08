

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مهدی نوید ادهم در سی و دومین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دانشمند دکتر طهرانچی، گفت: در همان ساعات اولیه پس از حادثه، دکتر ولایتی طی تماسی که با دکتر رنجبر داشتند، ایشان را به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد معرفی و گزارش این معرفی را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند.

وی ادامه داد: در این فاصله هم بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهاد‌های مختلف کشور موافقت و خوشحالی خود را از این انتصاب اعلام کرده‌اند.

دبیر کل هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جلسات مداوم میان دکتر ولایتی و دکتر رنجبر گفت: در طول این مدت جلسات متعددی میان دکتر ولایتی و دکتر رنجبر برگزار شده است، در هفته سه تا چهار مرتبه جلسه در دفتر کار یا منزل دکتر ولایتی.

نوید ادهم تصریح کرد: اصلی‌ترین دغدغه دکتر رنجبر تحقق سه ماموریت راهبردی است که مقام معظم رهبری برای دانشگاه آزاد اسلامی تعیین فرمودند؛ یعنی ارتقای علمی، گفتمان‌سازی انقلاب اسلامی و صیانت از کیان دانشگاه.

وی ادامه داد: دکتر رنجبر همواره بر این موضوع که دانشگاه آزاد اسلامی باید در سطح منطقه‌ای و بین المللی بدرخشد و جایگاه ترازی در میان برترین دانشگاه‌های جهان داشته باشد، تاکید دارند.

نوید ادهم با اشاره به رویکرد فرهنگی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: یکی از محور‌های مهم و مورد تاکید دکتر رنجبر تقویت بعد فرهنگی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی است. فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد باید هویت ایرانی-اسلامی داشته باشند و روحیه معنوی در آنها تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: دکتر رنجبر تاکید دارد که مدارس سما جدی‌تر از گذشته تقویت شوند تا بتوانیم روی آنها سرمایه گذاری انجام بدهیم.

وی به پرداخت به موقع حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان تاکید کرد و گفت: با پرداخت به موقع حقوق اعضای هییت علمی و کارکنان توانسته‌ایم رضایتمندی آنها را به دست آوریم.

دبیر کل هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با تاکید بر ادامه راه شهید دکتر طهرانچی گفت: امید داریم بتوانیم زیر سایه وحدت و همدلی ماموریت‌هایی را در مسیر رشد و تعالی دانشگاه ازاد اسلامی انجام بدهیم.