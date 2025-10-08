پخش زنده
سه هزار و دویست و پنجاه و پنجمین محفل انس با قرآن آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فردا پنجشنبه ۱۷ مهر، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سه هزار و دویست و پنجاه و پنجمین محفل انس با قرآن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه فردا پنجشنبه ۱۷ مهر، در شبستان امامخمینی (ره) این آستان مقدس برگزار میشود.
سیداحمد مقیمی و معین رنجبر قاریان محفل قرآنی هستند که با اجرای مهدی صفری قرار است از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه در این شبستان برپا شود.
زهرا خلیلی؛ حافظ قرآن نیز در بخشی از این برنامه محفوظاتش را ارائه خواهد داد و گروه تواشیح نورالقرآن نیز به قطعات مذهبی و همخوانی قرآن اجرا میکنند.
در پایان محفل نیز به قید قرعه به تعدادی از حضار جوایزی اهدا خواهد شد.