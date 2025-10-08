به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره امور عشایری استان همدان در این مراسم گفت: حدود چهار هزار خانوار عشایری با جمعیت ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر در استان زندگی می‌کنند و سالانه حدود شش هزار تن گوشت قرمز معادل ۲۰ درصد تولید گوشت استان را تولید می‌کنند.

جعفر کاویانی دلشاد افزود: به دلیل حادثه‌خیز بودن جاده ورودی منطقه عشایری میدانک ارزانفود این مسیر با اعتبار چهار میلیارد تومان سنگفرش و بهسازی شده است تا دسترسی عشایر به این منطقه تسهیل شود.

او تأکید کرد: همچنین ۳۰۰ دستگاه پنل خورشیدی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین روشنایی و شارژ موبایل عشایر نصب شده است.